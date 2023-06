My Dead Friend Zoe: anche Morgan Freeman reciterà nel film

News





28/06/2023 |

Continua a crescere il cast di My Dead Friend Zoe, pellicola scritta e diretta da Kyle Hausmann-Stokes. All’interno del film troveremo anche Morgan Freeman, Gloria Reuben e Utkarsh Ambudkar. Il gruppo di attori si unisce alle star già annunciate nei mesi scorsi: Ed Harris, Sonequa Martin-Green and Natalie Morales. Il film è stato descritto come un dark dramedy che riguarderà da vicino due generazioni appartenenti alla stessa famiglia.



Hausmann-Stokes e A.J. Bermudez hanno curato insieme la sceneggiatura. La storia racconta di una veterana dell’esercito, della sua misteriosa amicizia con un’altra veterana sempre dell’esercito e del rapporto con suo nonno, uno dei reduci dalla guerra del Vietnam che ha bisogno di aiuto ma che rifiuta l’intervento della nipote.



My Dead Friend Zoe è basato su Merit x Zoe, short story che Hausmann-Stokes ha scritto e diretto lo scorso anno: entrambi i film sono ispirati dall’esperienza avuta dal regista durante e dopo il militare.



Il film è prodotto da Paul Scanlan eTerri Lubaroff della Legion M, da Richard Silverman della ReCre8 Entertainment, da Ray Maiello e Mike Field della Radiant Media Studios.