Blue Beetle: in rete il nuovo poster internazionale

30/06/2023 |

Un nuovo poster ufficiale di Blue Beetle, il film di Angel Manuel Soto che segna il debutto sul grande schermo del supereroe della DC Comics, è stato rilasciato in rete dalla Warner Bros. Pictures.

Protagonista della pellicola è Xolo Maridueña nella parte di Blue Beetle e del suo alter ego Jaime Reyes. L'attore lo abbiamo visto recentemente all'interno della serie tv Cobra Kai.



Il cast comprende Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, il Premio Oscar® Susan Sarandon e George Lopez.



La sceneggiatura è stata scritta da Gareth Dunnet-Alcocer. John Rickard e Zev Foreman sono i produttori e Walter Hamada, Galen Vaisman e Garrett Grant sono i produttori esecutivi.



L'arrivo nelle sale italiane è previsto per agosto 2023.



Sinossi:

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.