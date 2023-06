Spawn: Jason Blum parla del reboot

News





30/06/2023 |

Nuovi aggiornamenti legati al reboot di Spawn sono stati svelati da Jason Blum. Il capo della Blumhouse, durante una chiacchierata con Chris Killian, di comicbook, e con il regista James Wan ha avuto modo di parlare del nuovo film.



Stando a quanto riportato dal produttore, il reboot di Spawn è vicino dall’entrare in produzione con la speranza – ha spiegato Blum – di vedere il cinecomic nelle sale a partire dal 2025. La sceneggiatura, riporta ancora comicbook, non è stata ancora completata, questo a causa dello sciopero degli sceneggiatori.



Nel 2020 si era parlato della possibilità di vedere nuovamente Spawn al cinema, con il progetto affidato a Todd McFarlane. Blum non ha spiegato se il regista è ancora legato alla pellicola oppure se il progetto subirà cambiamenti totali.