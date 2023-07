Indiana Jones e Il Quadrante del Destino: online la scena Andiamo via di qui

News





03/07/2023 |

La Disney ha pubblicato in rete una scena in italiano di Indiana Jones e Il Quadrante del Destino e nella clip possiamo vedere il nostro amato eroe alle prese con un'intensa scena d'azione.



Indiana Jones e Il Quadrante del Destino vede per l'ultima volta protagonista Harrison Ford nei panni dello storico personaggio nato grazie a George Lucas e Steven Spielberg negli anni settanta. Il cast, oltre a Ford, comprende Mads Mikkelsen nella parte del villain Voller, Phoebe Waller-Bridge nel ruolo di Helena, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, Toby Jones e John Rhys-Davies.



John-Henry Butterworth e Jez Butterworth hanno curato la sceneggiatura del film diretto da James Mangold.



Indiana Jones e Il Quadrante del Destino è uscito lo scorso 28 giugno.