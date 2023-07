Lettere a Catello: Elio Germano sarà Matteo Messina Denaro

News





03/07/2023 |

Il nuovo progetto cinematografico che vede al centro Elio Germano è diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e si intitola Lettere a Catello. L’attore porterà per la prima volta sul grande schermo Matteo Messina Denaro, boss della mafia arrestato recentemente.



L’opera, prodotta dalla Indigo Film, ha visto il primo ciak lo scorso maggio e racconterà la storia di Messina Denaro. A fare da sfondo alla pellicola la Sicilia, con il set presente a Trapani e nella provincia della stessa cittadina sicula.



In Lettere a Catello recitano anche Toni Servillo e Filippo Luna. Il film arriverà nelle sale il prossimo autunno.



Germano ha recitato ultimamente in Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, con i quali ha collaborato anche per America Latina. Nel 2022 ha recitato in Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio.