Greta Gerwig dirigerà Le Cronache di Narnia

03/07/2023 |

Dal mondo di Barbie a quello di Narnia il passo è più breve del previsto e a raccontarlo sarà Greta Gerwig, regista del film dedicato alla bambola più famosa al mondo che tra pochi giorni uscirà nelle sale. La Gerwig – come raccontato da The Hollywood Reporter – dirigerà per conto di Netflix Le Cronache di Narnia.

Da tempo, racconta il portale, si parla di un possibile coinvolgimento della regista per questo progetto e, se non cambieranno i piani, saranno due i film che dirigerà.



Netflix, che nel 2018 aveva acquistato i diritti tv e cinematografici della serie di racconti de Le Cronache di Narnia, non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.



Greta Gerwig ha esordito come regista nel 2008 con Nights and Weekends, passando poi a Lady Bird e Piccole Donne fino ad arrivare al tanto atteso Barbie.