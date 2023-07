Indiana Jones e Il Quadrante del Destino: Karen Allen protagonista del nuovo poster

News





04/07/2023

Via social, i canali ufficiali del nuovo film Indiana Jones e Il Quadrante del Destino, hanno rilasciato il poster ufficiale dedicato ad una delle star del film. Parliamo di Karen Allen, attrice tornata in questo capitolo per interpretare nuovamente Marion Ravenwood. Il personaggio lo abbiamo imparato a conoscere dall'alba dei tempi, dal 1981, anno in cui è uscito Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, per poi tornare nel 2008 in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.



Indiana Jones e Il Quadrante del Destino vede per l'ultima volta protagonista Harrison Ford nei panni dello storico personaggio nato grazie a George Lucas e Steven Spielberg negli anni settanta. Il cast, oltre a Ford, comprende Mads Mikkelsen nella parte del villain Voller, Phoebe Waller-Bridge nel ruolo di Helena, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, Toby Jones e John Rhys-Davies.



John-Henry Butterworth e Jez Butterworth hanno curato la sceneggiatura del film diretto da James Mangold.



Indiana Jones e Il Quadrante del Destino è uscito lo scorso 28 giugno. Qui sotto trovate il poster.