Ernie Hudson conferma la fine delle riprese del nuovo film di Ghostbusters

04/07/2023 |

Tra vari aggiornamenti legati alle varie novità e ai ritorni che troveremo nel nuovo sequel di Ghosbusters, Ernie Hudson ha svelato a Screenrant che le riprese della pellicola sono ufficialmente terminate. In questo film ritroveremo l’attore nella parte dello storico Winston Zeddemore, seguendo dunque la linea che ha condotto nel franchise Bill Murray, Dan Aykroyd, Annie Potts e Sigourney Weaver.



Nell’intervista con il portale, Hudson ha spiegato: “Abbiamo finito il film, anche se ovviamente stanno portando avanti le ultime modifiche. Per quanto riguarda l’uscita alcune voci raccontano della fine del’anno o della primavera 2024, non so cosa faranno ma posso dire che le riprese sono terminate nonostante lo sciopero degli sceneggiatori e tutte le implicazioni.



Il nuovo Ghostbusters è diretto da Gil Kenan e vede nel cast anche McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon.