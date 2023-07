Animali Selvatici: in rete la scena La rivolta

News





04/07/2023 |

E' stata rilasciata in rete una scena di Animali Selvatici, drama movie diretto da Cristian Mungiu. La pellicola vede protagonisti Judith State, Alin Panc, Marin Grigore, András Hatházi, Orsolya Moldován e Macrina Barladeanu.



In Italia Animali Selvatici arriverà nelle nostre sale a partire dal prossimo 6 luglio grazie alla BimFilm.



Sotto alla sinossi trovate la scena rilasciata dalla BimDistribuzione.



Sinossi:

Qualche giorno prima di Natale, dopo aver lasciato il suo lavoro in Germania, Matthias fa ritorno al suo tranquillo villaggio in Transilvania. Spera di dedicarsi maggiormente all’educazione di suo figlio Rudi, rimasto troppo a lungo sotto le cure della madre Ana. Ha anche voglia di rivedere la sua ex, Csilla, ed è preoccupato per il suo vecchio padre Otto. Quando dei nuovi operai cingalesi vengono assunti nella piccola fabbrica gestita da Csilla, la pace della comunità viene turbata. Timori a lungo sopiti e inedite frustrazioni assalgono i concittadini, lasciando emergere la conflittualità e l’intolleranza che si celano dietro un velo di apparente armonia.