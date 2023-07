Snow White: Gal Gadot parla del suo ruolo

News





04/07/2023

Tra i prossimi impegni cinematografici di Gal Gadot troviamo anche la sua partecipazione all’interno del live action movie dedicato a Biancaneve. Snow White è diretto da Marc Webb ed arriverà nelle sale nel 2024 con un cast di assoluto livello che vede Rachel Zegler nella parte della protagonista e la Gadot nel ruolo della Regina Cattiva.

Una parte inedita per l’attrice che ultimamente abbiamo visto nel cinecomic Wonder Woman e che ha lavorato a mystery movie come Assassinio Sul Nilo o ad altri action movie quali Red Notice.



La Gadot, che troveremo prossimamente anche nel prestigioso ruolo di Cleopatra, ha parlato a Vogue del lavoro svolto in Snow White: “Non ho un personaggio preferito e penso che sia stato molto divertente interpretare la Regina Cattiva. In quel personaggio c’era un qualcosa di così delizioso… Ed è stata la mia prima volta nella parte di una villain della Disney”. L’attrice ha proseguito: “Essendo un musical ho potuto rendere la mia performance più drammatica e più animata, e questo l’ha resa deliziosa. Non vedo l’ora di guardarlo”.



Snow White uscirà nelle sale a marzo 2024.