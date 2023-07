Superman: Legacy: James Gunn affronta il tema delle origini del personaggio

News





05/07/2023 |

E’ un periodo di aggiornamenti importanti per Superman: Legacy. Solo pochi giorni fa è stato annunciato il nome del protagonista del film di James Gunn, con la scelta caduta su David Corenswet, inoltre è stato anche specificato che nella parte di Lois Lane troveremo Rachel Brosnahan. Svelati, dunque, i primi ruoli, quelli più importanti, legati ad un progetto atteso in casa Warner Bros. Pictures, pronta a rilanciare il franchise di Superman.



Al momento del film non si conosce molto, quindi le indiscrezioni hanno tenuto banco e tengono ancora banco anche se, da ieri, arricchite da un nuovo indizio. James Gunn, infatti, in un botta e risposta via social con un fan che gli chiedeva della tematica riguardante le origini di Superman ha risposto che “il discorso delle origini è stato più volte affrontato in altri film”.



Gunn non ha aggiunto altri particolari ma la sua frase va ad escludere un dettaglio che per molti poteva sembrare fondamentale, considerando il rilancio della saga.



La produzione di Superman: Legacy partirà nel 2024.