Nosferatu: Robert Eggers parla del suo film

05/07/2023 |

Esperto di genere horror, Robert Eggers, che nel recente passato ha diretto pellicole quali The Lighthouse, The Witch e The Northman, sta lavorando al nuovo progetto dal titolo Nosferatu. Il film richiama a gran voce la famosa opera degli anni venti diretta da F.W. Murnau e vedrà come protagonista Bill Skarsgard.



Eggers, ad Empire, ha voluto raccontare questa sua esperienza cinematografica: “Sto cercando di andare oltre ciò di cui sono capace. Le riprese? Sono state difficili, ma come sempre. Negli ultimi giorni abbiamo girato una scena su una nave e c’era tanta pioggia che ha reso difficile il tutto. Sono felice di aver realizzato prima The Northman perché ho imparato tanto e quando penso al primo piano di produzione che avevamo di Nosferatu è difficile non immaginarlo come un fallimento”.



Nosferatu è definito un racconto gotico sull'ossessione tra una giovane donna perseguitata nella Germania del 19esimo secolo e l'antico vampiro della Transylvania che la perseguita, portando con sè orrore inaudito.



Il cast è stellare e vede al suo interno Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson e Simon McBurney