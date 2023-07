Benedict Cumberbatch tornerà ad interpretare Doctor Strange il prossimo anno

News





05/07/2023 |

Era il 2016 quando Benedict Cumberbatch debuttò nell’Universo Marvel interpretando Doctor Strange. Da quel momento l’attore, che abbiamo visto impegnato anche nella serie tv Sherlock, ha portato il suo personaggio in Thor: Ragnarok, in Avengers: Infinity War, in Avengers: Endgame, in Spider-Man: No Way Home per poi chiudere momentaneamente con Doctor Strang nel Multiverso della Follia.



Una serie di film impegnativi e che hanno messo in risalto questo personaggio che, nel futuro prossimo, continuerà a fare capolino nei vari progetti della Marvel. A confermarlo è stato lo stesso attore, ospite del JW3 Speaker Series, con una frase sibillina che però non ha avuto approfondimenti: “Ci sono tanti progetti Marvel in lavorazione il prossimo anno”, ha spiegato.

Dunque, partecipazione sì, ma niente aggiornamenti sulle pellicole che lo vedranno coinvolto. I fan intanto si chiedono se ci sarà spazio per un terzo film di Doctor Strange oppure se l’eroe dai magici poteri arriverà sul set delle prossime pellicole appartenenti al contesto Avengers.



Cumberbatch nel frattempo sta lavorando ad altri progetti quali Rogue Male e The End We Start From, quest’ultimo in fase di sviluppo. In post-produzione, invece, troviamo La Meravigliosa Storia di Henry Sugar e The Book of Clarence.