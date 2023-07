Nicolas Cage già in passato era stato vicino ad interpretare Dracula

News

Una delle pellicole che ha colpito di più il pubblico in questi ultimi mesi è stata, opera della Universal Pictures legata alla storia di uno dei personaggi del romanzo die appartenente al mondo di. La rivisitazione di questo character, il cui ruolo è stato affidato a, curata daha fatto spiccare anche la figura diche nel film ha interpretato proprio il celebre vampiro.E tra il personaggio di Dracula e l’attore c’è un legame che parte da lontano, precisamente dal 2009 quandoaveva messo nella sua agenda l’adattamento cinematografico di. Lo stesso regista, tramite Instagram , ha rivelato il tutto: “è terrificante e molto divertente e i due Nic (riferimento a Cage ed Hoult) sono fantastici. Cage e io avevamo parlato tanti anni fa della possibilità di affidare a lui il personaggio di Dracula per il mio (ormai defunto) Castlevania, così è meraviglioso vedere che ha avuto la chance di recitare nel ruolo del Principe delle Tenebre”. Un progetto che poi è tramontato, facendo spegnere sul nascere la possibilità di vedere Wan e Cage lavorare insieme.è un'avventura moderna del fedele servitore di Dracula. Nicholas Hoult, interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, ovvero l'Uomo Vampiro. Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.