Captain America: Brave New World: terminate le riprese del film

05/07/2023 |

Sta per chiudere i battenti il set di Captain America: Brave New World, il tanto atteso nuovo capitolo che punta a dare una nuova strada al franchise. Quattro sono stati i mesi di produzione del film, con il direttore della fotografia Kramer Morgenthau che ha annunciato la fine dei lavori. Ora restano da sistemare gli ultimi dettagli, comprese le riprese aggiuntive se sarà necessario, prima di svelare le prime immagini del film.



Parlando del film, i dettagli sulla trama non sono stati svelati dalla Marvel. Del progetto sappiamo che il testimone di Capitan America è passato tra le mani di Anthony Mackie, inserito in un cast che vede al suo interno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, che riprenderanno dunque i loro ruoli di quando hanno recitato nel film L’Incredibile Hulk, e ancora Harrison Ford, che interpreterà Thaddeus “Thunderbolt” Ross, e William Hurt.



Captain America: Brave New World è diretto da Julius Onah da una sceneggiatura curata da Dalan Musson e Malcom Spellman.



Il cinecomic debutterà il 26 luglio 2024.