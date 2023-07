La Tour de Glace: Marion Cotillard sarà la protagonista del film di Lucile Hadzihalilovic

News





06/07/2023 |

Dopo aver recitato in Little Girl Blue di Mona Achache, Marion Cotillard lavorerà con un’altra regista francese. L’attrice, infatti, sarà diretta da Lucile Hadzihalilovic nel suo prossimo progetto La Tour de Glace. Il film segnerà la prima collaborazione tra la regista e Muriel Merlin, il produttore della 3B Productions. Per quanto riguarda la Cotillard, la star francese aveva già lavorato con la Hadzihalilovic nel 2004 nel film Innocence.



Co-scritto da Geoff Cox, La Tour de Glace è ambientato negli anni '70 e segue Jeanne, un'adolescente che fugge dal suo orfanotrofio situato in un villaggio di montagna. Fugge a Parigi con grandi sogni da realizzare e trova rifugio in un magazzino che risulta essere utilizzato come studio dove si sta girando The Snow Queen. La star del film, Cristina, una bella donna sulla quarantina, prende Jeanne sotto la sua ala, esercitando un'influenza pericolosa e prepotente sulla giovane ragazza in cui si vede.



Le riprese partiranno nei primi mesi del prossimo anno in Francia.