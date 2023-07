Insidious: La Porta Rossa: la nuova clip ci fa rivivere tutto il franchise

News





06/07/2023 |

Ha debuttato ieri in Italia Insidious: La Porta Rossa, quinto capitolo del franchise horror. E la Sony Pictures ha rilasciato una clip che ci permette di rivivere tutta la storia di questa saga horror.



La regia di questo nuovo episodio è di Patrick Wilson che sarà ancora una volta il protagonista con Rose Byrne e Ty Simpkins. Il cast comprende anche Sinclair Daniel, Peter Dager e Hiam Abbass.



Per Wilson si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura curata da Leigh Whannell e Scott Teems.



Sotto alla sinossi trovate la clip.



Sinossi:

In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell’ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.