Tom Cruise e Mission: Impossible: Vorrei recitare fino all'età di 80 anni

06/07/2023 |

Recitare fino all’età di 80 anni nel franchise di Mission: Impossible. Questo è l’obiettivo di Tom Cruise che nelle settimane che hanno aperto le porte alla prima parte del nuovo capitolo del franchise, intitolato Dead Reckoning, ha reso omaggio ad Harrison Ford, quest'ultimo tornato da poco nelle sale proprio all’età di 80 con un’altra grande saga di successo: Indiana Jones.



In riferimento all’età della grande star hollywoodiana, Cruise, intervistato da The Sidney Morning Herald, ha spiegato: “Harrison Ford è una leggenda; spero di essere ancora in gamba. Ho 20 anni per mettermi al passo con lui. Spero di continuare a girare i film di Mission: Impossible fino a quando avrò la sua età”.



Una “missione” da raggiungere a tutti i costi per Tom Cruise che oltre ad aver proseguito il suo lavoro in Mission: Impossible, lo scorso anno ha riportato in vita anche Top Gun, grande classico del cinema.