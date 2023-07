The Nun II: il trailer ufficiale è online

News





07/07/2023 |

La Warner Bros. Pictures presenta il primo trailer italiano di The Nun II, il secondo capitolo della saga di "The Nun", l'opera di maggior successo dell'universo "The Conjuring" , che ha incassato più di 2 miliardi di dollari.



Michael Chaves è il regista ed ha lavorato su una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e Akela Cooper.



La protagonista è Taissa Farmiga nella parte di Suor Irene, affiancata da Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons e da un cast di star internazionali.



Il film è prodotto dalla Safran Company di Peter Safran e dalla Atomic Monster di James Wan che danno seguito alle passate collaborazioni nei precedenti film della saga “Conjuring”. Produttori esecutivi di “The Nun II” sono, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Gary Dauberman, Michael Clear, Judson Scott e Michael Polaire.



L'uscita è prevista per settembre.



Sinossi:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.