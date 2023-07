I Cavalieri dello Zodiaco: una nuova clip ci porta nel dietro le quinte

News





07/07/2023 |

Grazie alla Sony Pictures entriamo nel dietro le quinte de I Cavalieri dello Zodiaco, adattamento cinematografico di Saint Seya.La clip ci mostra alcune delle fasi dei combattimenti che chiama in causa il team degli stunt.

Il film vede protagonista Mackenyu nei panni di Seya, colui che diverrà il leggendario cavaliere di Pegasus. Il cast dell'adattamento cinematografico è completato da Sean Bean, Famke Janssen, Madison Iseman e Diego Tinoco.



La regia è di Tomasz Baginski che ha lavorato su una sceneggiatura curata da Josh Campbell, Matt Stuecken e Kiel Murray.



La sinossi recita: basato sul famoso anime internazionale, Knights of the Zodiac porta la saga di Saint Seya sul grande schermo, per la prima volta con un live-action movie. La storia racconta di Seya, un testardo adolescente che vive per la strada passando il tempo a lottare per guadagnare dei soldi con un obiettivo: ritrovare la sorella rapita. Quando, durante un combattimento, Seya scoprirà di avere poteri speciali, si ritroverà catapultato in un mondo completamente ignoto, composto da guerrieri, antichi addestramenti magici e da una dea reincarnata in una giovane donna che ha bisogno della sua protezione. Seya, per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.



La clip in questione si apre con lo scontro tra i cavalieri d'oro del Sagittario e del Capricorno, con il primo pronto a tutto per difendere Lady Isabel.