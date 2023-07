Box Office Italia: in testa Indiana Jones e il Quadrante del Destino

News





10/07/2023 |

Il fine settimana cinematografico italiano ci racconta che in testa al botteghino troviamo ancora Indiana Jones e il Quadrante del Destino, pellicola di James Mangold che ha superato i quattro milioni di euro dopo aver incassato 964.311 euro. Al secondo posto, invece, ecco Elemental di Peter Sohn (506.999 euro) mentre in terza posizione ha esordito Insidious – La Porta Rossa, nuovo capitolo del franchise horror diretto da Patrick Wilson. L’opera del regista, che ha debuttato dietro la macchina da presa, ha incassato 474.459 euro. Un gradino sotto Insidious troviamo Ruby Gillman – La Ragazza con i Tentacoli di Kirk De Micco e Faryn Pearl (333.833 euro) con Hypnotic di Robert Rodriguez e Ponyo Sulla Scogliera di Hayao Miyazaki, all’esordio entrambi, che hanno portato via rispettivamente 107.949 euro e 92.344 euro.