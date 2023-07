Box Office USA: Insidious  La Porta Rossa conquista il primo posto

News





10/07/2023

Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di novità cinematografiche negli Usa. E il pubblico americano ha confermato il suo ottimo rapporto con i film horror facendo balzare in testa alla classifica Insidious – La Porta Rossa di Patrick Wilson. Il nuovo capitolo della saga ha esordito con 32.650.000 dollari, spodestando Indiana Jones e Il Quadrante Magico di James Mangold, ora al secondo posto con 26.500.000 dollari. Medaglia di bronzo invece per Sound of Freedom di Alejandro Monteverde che ha debuttato incassando 18.219.879 dollari. Scivolano così in quarta e quinta posizione due opere animate: Elemental di Peter Sohn (9.600.000 dollari) e Spider-Man – Across the Spider-Verse (8.000.000 dollari). Esordio al sesto posto, infine, per il thriller Radio Killer di John Dahl (5.850.000).