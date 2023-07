DogMan: il trailer ufficiale del nuovo film di Luc Besson

News





10/07/2023 |

Tramite la Lucky Red siamo lieti di mostrarvi il primo trailer ufficiale italiano di DogMan, drama movie che segna il ritorno dietro alla macchina da presa di Luc Besson a quattro anni di distanza da Anna.



Il film, la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso Besson, vede protagonisti Caleb Leandry Jones e Jojo T. Gibbs. Leandry Jones è stato premiato a Cannes nel 2021 per la sua interpretazione in Nitram di Justin Kurzel.



Come riporta la Lucky Red, DogMan è l’incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani.



L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 28 settembre.