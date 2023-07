Joel ed Ethan Coen: i due fratelli torneranno a lavorare insieme

News





10/07/2023

A cinque anni da La Ballata di Buster Scruggs torneranno a lavorare insieme per un altro progetto cinematografico Joel ed Ethan Coen. Durante un’intervista rilasciata ad Empire, Ethan Coen ha svelato il suo prossimo futuro lavorativo, indicando di fatto la nascita di una nuova collaborazione con il fratello. Del progetto in cantiere non si conosce nulla, né il genere, né la trama ma secondo i fan questa volta i Coen potrebbero portare sul grande schermo un’opera noir.



Lo scorso anno Ethan Coen ha lavorato singolarmente, realizzando Jerry Lee Lewis: Trouble in My Mind, documentario interamente dedicato all’artista mentre Joel nel 2021 ha diretto Macbeth con protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand.



Nella loro ultima collaborazione, il western movie La Ballata di Buster Scruggs, i due registi hanno lavorato tra gli altri anche con James Franco e Liam Neeson.