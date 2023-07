Deadpool 3: Jennifer Garner tornerà nei panni di Elektra!

News





10/07/2023 |

Non solo Wolverine sarà la novità del terzo capitolo di Deadpool! Il portale The Hollywood Reporter racconta di un’altra star di Hollywood destinata ad indossare nuovamente i panni di un supereroe, anzi di una supereroina. Stiamo parlando di Jennifer Garner che sarà nuovamente Elektra! Per l’attrice sarà un ritorno a distanza di vent’anni, da quando recitò nell’opera di Rob Bowman.



In questo nuovo atto del franchise ritroveremo alcuni volti familiari, oltre al protagonista Ryan Reynolds, già presenti nei precedenti film: Karan Soni e Leslie Uggams, pronti a riprendere in mano i personaggi Dopinder e Blind Al, e ancora Morena Baccarin e Stefan Kapicic, che reciteranno come Vanessa e Colossus. Rientra nel film anche Rob Delaney che all'interno del secondo capitolo aveva interpretato il ruolo di Peter.



Il cast principale è inoltre completato dalle presenze di Hugh Jackman, Emma Corrin e Matthew Macfayden.



Shawn Levy è a bordo per dirigere questo nuovo episodio con Paul Wernick e Rhett Reese che cureranno la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo Reynolds, Levy e Kevin Feige.