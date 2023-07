William Fichtner sarà uno dei protagonisti dell'horror movie The Sound

News





11/07/2023 |

William Fichtner è entrato a far parte del cast di The Sound, horror movie che vedrà recitare al suo interno anche Alex Honnold, Brette Harrington e Adrian Ballinger.



Scritto e diretto da Brendan Devane (The Canyonlands), il film, attualmente in produzione in Nevada, segue un gruppo di alpinisti mentre si imbarcano nella formidabile sfida di conquistare il Forbidden Wall, una pericolosa scalata che è rimasta off-limits per anni. Quella che inizia come un'audace spedizione si trasforma rapidamente in una straziante battaglia per la sopravvivenza contro una forza malvagia che gioca con le loro menti e mette alla prova la loro resilienza.



Di Fichtner sappiamo che interpreterà Conner, nel ruolo di un uomo che dopo aver perso suo padre da adolescente dovrà fare i conti con la scomparsa di suo figlio, morto allo stesso modo.