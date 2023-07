Javier Bardem reciterà nel nuovo film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt

News





11/07/2023 |

Ci sarà anche Javier Bardem all’interno della pellicola sulla Formula 1, ancora senza un titolo ufficiale, in lavorazione presso Apple. Ricordiamo che il film, di cui si è parlato molto in questi ultimi giorni, vedrà protagonista Brad Pitt ed ha un cast attualmente composto anche da Damson Idris, Kerry Condon e Tobias Menzies.

Deadline ha riportato la notizia, ricordandoci che la pellicola sarà diretta da Joseph Kosinski.



Lo stesso regista sarà anche produttore con Jerry Bruckheimer e Chad Oman tramite la Jerry Bruckheimer Films, con il pilota di Formula Uno Lewis Hamilton attraverso la Dawn Apollo e con la Plan B.



Pitt reciterà nei panni di un ex pilota che deciderà di rimettersi in gioco con il team (immaginario) APXGP mentre Idris sarà il suo compagno di squadra. Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo che verrà affidato a Bardem.

Deadline spiega che le riprese del film sono iniziate la scorsa settimana e durante l’ultimo week-end sono state girate alcune riprese del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.