Nonnas: Vince Vaughn reciterà nel film di Stephen Chbosky

11/07/2023 |

E’ stato annunciato il cast principale di Nonnas, commedia che sarà diretta da Stephen Chbosky, papà di Wonder. Il film, che sarà prodotto dalla Fifth Season, dalla 1Community e dalla Madison Wells, vedrà protagonista Vince Vaughn. Insieme all’attore troveremo anche Susan Sarandon, la candidata all’Oscar Lorraine Bracco, Talia Shire e Brenda Vaccaro. Inoltre il cast principale è completato dalle presenze di Linda Cardellini, Drea De Matteo, Joe Manganiello, Michael Rispoli e Campbell Scott.



Scritto da Liz Maccie, Nonnas è basato sulla storia vera del nativo di Brooklyn Joe Scaravella (Vaughn), che, dopo aver perso la sua amata madre, si rende conto di aver gettato via la sua vita e chiede a gran voce una seconda possibilità. Motivato dall'amore per la cucina, dopo gli insegnamenti di sua madre, quest’ultima di origine italiana, ma senza esperienza e con pochi fondi, deciderà di aprire un ristorante diverso da qualsiasi altro assumendo il team di chef più improbabile: un team composto da nonne.

La produzione di Nonnas è partita lo scorso mese in New Jersey.