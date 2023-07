Ferrari: il film di Michael Mann uscirà a Natale negli USA

News





11/07/2023 |

La Neon ha fissato per Natale 2023 l’arrivo nelle sale di Ferrari, ultima opera di Michael Mann. La data di uscita è al momento prevista per gli Stati Uniti.



In questo film, con il titolo che racconta già quale sarà il tema centrale, troveremo Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari mentre Penelope Cruz sarà sua moglie Laura. Il cast principale comprende anche Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey e Gabriel Leone.



Questa la sinossi di Ferrari: il film è ambientato nell'estate del 1957. Dietro lo spettacolo e il pericolo della Formula 1 degli anni 50, l'ex pilota Enzo Ferrari è in crisi. Il fallimento è l’ombra che si pone sull'azienda che lui e sua moglie, Laura, hanno costruito dal nulla dieci anni prima. Il loro tempestoso matrimonio lotta con il lutto per il loro unico figlio mentre la Ferrari lotta con il riconoscimento di un altro. La voglia di vincere dei suoi piloti li spinge al limite portandoli a partecipare all'iconica Mille Miglia.



Michael Mann ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Troy Kennedy Martin ed ha preso spunto dal libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritto da Brock Yates.