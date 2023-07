Wonka: il primo trailer italiano è online

News





12/07/2023 |

La Warner Bros. Pictures presenta il primo trailer ufficiale italiano di Wonka, film basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi. Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.



L'opera è scritta e diretta da Paul King ed è prodotta da da David Heyman, produttore di "Harry Potter", "Gravity", "Animali fantastici" e "Paddington", e da Alexandra Derbyshire e Luke Kelly. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.



Il cast comprende anche Calah Lane, il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, la candidata all'Oscar Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e l’attrice premio Oscar Olivia Colman.



La sceneggiatura è stata curata da Simon Farnaby e King.



Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, una produzione Heyday Films, un film di Paul King, Wonka, che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 dicembre da Warner Bros. Pictures.