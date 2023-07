La Compelling Pictures svilupperà The Blur: film di Joe Miale

News





12/07/2023 |

La Compelling Pictures produrrà e finanzierà l’horror thriller dal titolo The Blur. Il film ha una sceneggiatura scritta da Joe Miale, regista esordiente che si occuperà anche di dirigere il film. Per Miale si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa cinque anni dopo l’action-fantasy movie Revolt. Come riporta Deadline della produzione della pellicola se ne occuperanno Denis O’Sullivan e Jeff Kalligheri per conto della Compelling, Scott Carr e Josh Crook.

Il film racconta la storia di una famiglia non vedente tormentata da un fantasma visibile solo a chi soffre di una grave forma di miopia. The Blur porta alla ribalta un nuovo villain chiamato The Smudge ed utilizzerà tecniche visive innovative.



Il portale riporta che nella pellicola verranno impiegate persone che hanno perso la vista. Del casting si occuperà Nancy Taylor. La produzione partirà verso la fine dell’autunno a Boston.