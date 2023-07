The Retirement Plan: il Red Band trailer dellaction-comedy con Nicolas Cage

News





13/07/2023 |

E’ stato rilasciato dalla Falling Forward Films il red band trailer internazionale di The Retirement Plan, action-comedy che vede protagonista Nicolas Cage nei panni di un assassino che deciderà di ritirarsi su una spiaggia dei Caraibi ma che dovrà affrontare un'ultima missione che lo riguarda da vicino.



Nicolas Cage interpreta Matt il padre separato di Ashley e Sara, due ragazze che dovranno fare i conti con una banda criminale che minaccia le loro vite. Matt dovrà dunque uscire dal proprio “ritiro” per correre in loro soccorso ed affrontare i criminali.



Il ruolo delle figlie è stato affidato ad Ashley Greene e Thalia Campbell mentre Jackie Earle Haley e Ron Perlman saranno i villain. Joel David Moore, Grace Byers, Ernie Hudson e Lynn Whitfield completano il cast.



Vi lasciamo al trailer!