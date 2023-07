Tron: Ares: Sarah Desjardins si è unita al cast

News





13/07/2023 |

Il cast di Tron: Ares è in continua espansione e nelle ultime ore è stato annunciato che nel film troveremo anche Sarah Desjardins, attrice vista in Yellowjacket. Non è stato comunicato il ruolo che avrà l'attrice nel film, quello che sappiamo però è che lavorerà accanto a Jared Leto, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e Greta Lee.



Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Joachim Ronning che in passato ha portato nelle sale Maleficent: Mistress of Evil ed ha co-diretto uno degli episodi di Pirati dei Caraibi. Tron: Ares si ricollegherà ovviamente al primo storico film del 1982. Jesse Wigutow ha invece curato la sceneggiatura e della trama non è stato rivelato nulla.



Il primo Tron è uscito nel 1982 grazie alla regia di Steven Lisberger che tornò poi come sceneggiatore nel sequel Tron: Legacy, uscito nel 2010 grazie a Joseph Kosinski.



La Desjardins è apparsa in diverse serie televisive: oltre alla già citata Yellowjacket, ha recitato anche in The Night Agent, in Riverdale e in Impulse.