Samara Weaving sarà la protagonista del thriller Eenie Meanie

13/07/2023 |

Samara Weaving è stata scritturata per recitare come protagonista all’interno di Eenie Meanie, pellicola che sarà diretta da Shawn Simmons. Il regista ha curato anche la sceneggiatura di questo thriller movie mentre Paul Wernick e Rhett Reese si occuperanno della produzione. A riportare la notizia è stato il portale Deadline.



La pellicola racconterà la storia di una ex autista che viene trascinata nel suo passato sgradevole da un ex datore di lavoro che le offre la possibilità di salvare la vita al suo ex fidanzato.



La Weaving, che nel 2019 ha recitato nell’horror movie Finché Morte Non Ci Separi, ultimamente ha avuto il ruolo di Scarlett in Snake Eyes: G.I. Joe – Le Origini ed ha recitato nel sesto capitolo di Scream. Tra i progetti che vedremo presto nelle sale spicca anche Borderline dove l’attrice è stata diretta da Jimmy Warden.