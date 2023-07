Speak No Evil: novità sul cast del film con James McAvoy

News





13/07/2023 |

Arrivano novità per quanto riguarda il cast di Speak No Evil. All'interno della pellicola reciterà anche Alix West Lefler. L'attrice si unisce così ai già presenti James McAvoy, Mackenzie Davis e Scoot McNairy ed interpreterà Agnes, la figlia di Louise (Mackenzie Davis) e Ben (Scott McNairy).



Il film sarà il remake della pellicola danese dal titolo Gæsterne. Nel film originale, uscito nel 2022, una famiglia danese fa visita a una famiglia olandese che ha incontrato durante una vacanza. Quello che doveva essere un fine settimana idilliaco inizia lentamente a sgretolarsi.



No Speak Evil uscirà nelle sale il 9 agosto 2024 e sarà scritto e diretto da James Watkins che lavorerà sulla sceneggiatura di Gæsterne, scritta da Christian Tafdrup e Mads Tafdrup.



Jason Blum produrrà il film per conto della Blumhouse, con Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira.