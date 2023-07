Hollywood  Gli attori scioperano: la situazione

News





14/07/2023 |

Un nuovo sciopero ha colpito il mondo del cinema americano. Dopo gli sceneggiatori, infatti, questa volta è il turno degli attori: lo sciopero è stato indetto dal consiglio direttivo del SAG-AFTRA dopo che sono tramontate le trattative con il sindacato dei produttori (AMPTP). Al centro di tutto ci sono diversi temi, retribuzioni e pensioni in primis.



La comunicazione è stata data durante una conferenza stampa da Fran Drescher, presidente di SAG-AFTRA: “Un'entità avida si sta accanendo su di noi. Sono scioccata dal modo in cui le persone con cui abbiamo sempre lavorato ci stanno trattando. Non posso credere al modo in cui gli studios piangano miseria, che stanno perdendo soldi a destra e a manca quando danno centinaia di milioni ai loro CEO. È disgustoso, devono vergognarsi, quando la maggior parte degli americani non ha neanche 500 dollari da parte per le emergenze”.



Durante la prima di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, andata in scena a Londra, il cast ha lasciato prima la sala per solidarietà allo sciopero.