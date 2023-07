The Creator: in rete il primo trailer italiano

News





17/07/2023 |

Dal canale della 20th Century Fox siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano di The Creator. La pellicola, un drama composto da azione e avventura, è diretto da Gareth Edwards, regista che in passato ha lavorato a pellicole quali Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story.

Nel film recitano Ralph Ineson, Gemma Chan, Allison Janney, John David Washington, Ken Watanabe.



The Creator è descritto come un thriller movie ambientato in uno scenario post apocalittico che vede la nascita di una guerra tra gli umani e l’intelligenza artificiale.



Edwards ha curato la sceneggiatura con Chris Weitz.



Vi lasciamo al trailer di The Creator con il film che debutterà nelle sale dal 28 settembre.