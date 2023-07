James Cameron risponde via social: Non farò un film su OceanGate

News





17/07/2023 |

Il regista James Cameron è intervenuto via social per rispondere a tutti i rumors che raccontavano di un suo possibile coinvolgimento circa un progetto cinematografico legato a OceanGate e al sottomarino Titan, dopo la tragedia accaduta pochi giorni fa.



Cameron ha scritto: “Di solito non rispondo ai rumors offensivi che circolano nei media ma devo farlo. Non sono in trattative per un film su OceanGate e mai lo sarò”.



Il nome del regista era stato accostato ad un ipotetico film perché in passato ha portato nelle sale una pellicola di grande successo quale è Titanic.



Il regista ha portato ultimamente nelle sale Avatar – La Via dell’Acqua e del franchise ricordiamo che nel corso dei prossimi anni usciranno altri tre film, inoltre sta lavorando al thriller movie The Informationist.