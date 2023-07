Box Office USA: Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 vola al comando

News





17/07/2023 |

Esordio col botto negli Stati Uniti per Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 di Christopher McQuarrie che nel suo primo fine settimana nelle sale, dopo la prima, ha incassato 56.200.000 dollari. Un ottimo risultato che ha cambiato la classifica box office, in virtù anche dei cambiamenti nel podio: al secondo posto troviamo Sound of Freedom di Alejandro Monteverde (27.000.000 dollari) e Insidious – La Porta Rossa di Patrick Wilson, dal primo al terzo posto con un incasso pari a 13.000.000 dollari.

Dalla seconda alla quarta posizione, invece, ecco Indiana Jones e Il Quadrante Magico di James Mangold (12.000.000 dollari) seguito da Elemental di Peter Sohn (8.700.000 dollari) e Spider-Man – Across the Spider-Verse (6.050.000 dollari).