Sciopero degli attori: si blocca la produzione di Deadpool 3

17/07/2023 |

La produzione di Deadpool 3 si è fermata. E il tutto si è bloccato a seguito dello sciopero degli attori che ha visto coinvolto il mondo di Hollywood. Una mossa importante quella del comparto che ha deciso dunque di proseguire con la protesta bloccando di fatto diversi progetti: gli attori rappresentati dal SAG-AFTRA sono più di 160mila.



Pochi giorni fa proprio la produzione di Deadpool 3 aveva rilasciato la prima foto dove era possibile ammirare l’eroe protagonista in compagnia di Wolverine, quest’ultimo con lo storico costume giallo che ha segnato il fumetto. Al momento non è stato comunicato se lo stop in questione andrà ad influire sulla data di uscita del film, prevista per maggio 2024 e il tutto dipenderà logicamente da quanto durerà lo sciopero degli attori.



Deadpool 3 è diretto da Shawn Levy e vede tornare protagonista Ryan Reynolds. Con la star del franchise recita anche Hugh Jackman, tornato nel mondo Marvel per interpretare Wolverine, e tra le sorprese legate al cast negli ultimi giorni è stata annunciata la presenza anche di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra, personaggio da lei interpretato nel 2005.