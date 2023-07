Sciopero attori, Christopher Nolan: È un momento un momento chiave nel rapporto fra i lavoratori ed Hollywood

News

17/07/2023 |

E’ un momento molto delicato ad Hollywood dopo gli ultimi mesi trascorsi con lo sciopero degli sceneggiatori. Accanto agli scrittori, infatti, sono scesi in campo anche gli attori, con una protesta che sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli addetti ai lavori del settore. Al momento diverse produzioni si sono fermate e sull’argomento si è espresso anche Christopher Nolan, regista di Oppenheimer: film presentato a Londra lo scorso week-end, una première segnata dalla decisione del cast di lasciare il red carpet per solidarietà nei confronti dei colleghi.



Durante un’intervista alla BBC, Nolan ha espresso un concetto chiaro: “È molto importante che tutti capiscano che è un momento chiave nel rapporto fra i lavoratori ed Hollywood. Non si tratta di me e non si tratta delle star del mio film. Si tratta di attori e sceneggiatori di programmi televisivi che lavorano per tentare di sostenere la propria famiglia e di garantire il cibo in tavola. Penso che non vorresti mai uno sciopero, o un'azione sindacale. Ma ci sono momenti in cui è necessario. Questa è una di quelle volte".



Parole che non girano intorno alla vicenda e che evidenziano la volontà di andare fino in fondo alla questione, aspettando novità importanti a riguardo.