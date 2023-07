Il Ritorno dei Morti Viventi: prossimamente in lavorazione il reboot?

News





18/07/2023 |

A distanza di anni da Il Ritorno dei Morti Viventi presto potrebbe entrare in lavorazione il reboot. A riportarlo è il sito Living Dead Media che svela anche alcuni dettagli ed uno di questo è legato alla regia con Steve Wolsh che si occuperà di dirigerlo.



Non ci sono invece informazioni sulla produzione e sulla trama del progetto che, secondo il sito, andrà comunque a riprendere i toni del film originale.



Il Ritorno dei Morti Viventi è uscito nelle sale nel 1985 grazie alla regia di Dan O’Bannon.



Questa la trama del film:

Quando due maldestri dipendenti di un magazzino di forniture mediche rilasciano accidentalmente un gas mortale nell'aria, i vapori fanno risorgere i morti come zombie.