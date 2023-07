Cillian Murphy parla di Oppenheimer e del lavoro svolto sul set

News





18/07/2023 |

C’è tanta attesa per Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan. Il regista ci ha sempre abituato a pellicole di spessore e dunque presto scopriremo il suo ultimo lavoro che vede protagonista Cillian Murphy. L’attore ha parlato al podcast WTF With Marc Maron ed ha raccontato la sua esperienza sul set: “Il modo in cui è stato girato il film è stato incredibilmente veloce, abbiamo impiegato 45 giorni e posso dire che il ritmo è stato folle”.



Murphy ha proseguito parlando di Nolan: “E’ un regista vecchio stile. Abbiamo lavorato in set enormi, anche se sembrava un film indipendente, dove c’erano Chris e l’operatore senza la parte dei monitor”.



La pellicola racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, uno dei papà della bomba atomica. Oltre a Murphy nel film recitano anche Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Guy Burnet, Danny Deferrari, David Rysdahl, Josh Peck, Christopher Denham, Josh Zuckerman e Casey Affleck.



Detto di Murphy che interpreterà Oppenheimer, la Blunt sarà sua moglie Katherine mentre Damon reciterà nella parte del Generale Leslie Groves, a capo del Progetto Manatthan, la ricerca statunitense che portò allo sviluppo della bomba atomica. Downey Jr. sarà invece Lewis Strauss, il chairman della Atomic Energy Commission.



Il film uscirà il 23 agosto 2023.