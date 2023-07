Prendi il Volo: il trailer italiano del film animato di Benjamin Renner

News





18/07/2023 |

La Universal Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Prendi il Volo, pellicola animata della Illumination diretta da Benjamin Renner e scritta da Mike White.



Il film è prodotto da Chris Meledandri e racconta argomenti universali, come superare le proprie paure e aprirsi al mondo e alle sue opportunità.



Il cast originale comprende Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina, Keegan-Michael Key, David Mitchell, Carol Kane, Caspar Jennings, Tresi Gazal e Danny DeVito



L'uscita nelle sale è prevista per il 7 dicembre.



Sinossi:

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli - il figlio adolescente Dax e la papera Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale.

Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull'altro - e su se stessi - di quanto avessero mai pensato.