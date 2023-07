Masters of the Universe: Netflix abbandona il progetto

News

19/07/2023 |

Da diversi mesi si parla della possibilità di vedere presto realizzato un live-action movie dedicato a Masters of the Universe. Il progetto era tra le mani di Netflix ed utilizzare il passato in questo caso è d’obbligo perché, come riporta Variety, lo studio avrebbe abbandonato l’idea di realizzarlo. Il portale spiega che Netflix aveva già speso quasi 30 milioni di dollari per lo sviluppo della pellicola che aveva già un protagonista, Kylie Allen, e due registi, Adam ed Aaron Nee. Variety sottolinea che, secondo alcune persone a conoscenza dei fatti accaduti, la pellicola si è fermata per questioni legate al budget.



La Mattel non avrebbe comunque intenzione di lasciare il film in sospeso e starebbe cercando nuove case di produzione interessate ad investire. Il film aveva una sceneggiatura scritta da David S. Goyer e revisionata da Dave Callaham e Matt Holloway.



Vedremo dunque nelle prossime settimane se arriveranno novità legate a Masters of the Universe, ovvero se altri studio saranno interessati a sviluppare l'adattamento della famosa serie animata con protagonista il Principe Adam, il protettore di Eternia.