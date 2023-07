Barbie da oggi è nelle sale: ecco lo spot!

News





20/07/2023 |

Nel giorno del debutto nelle sale italiane di Barbie, la Warner Bros. Pictures ha pubblicato in rete uno spot.



In questo primo adattamento cinematografico della famosa bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig, nei panni della protagonista troviamo Margot Robbie, affiancata nel cast da Ryan Reynolds, scelto per interpretare Ken. Il resto del vasto cast comprende America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, Jamie Demetriou e Marisa Abela.



La storia della pellicola racconta di Barbie che vive a BarbieLand da dove viene cacciata a causa del suo aspetto non perfetto. Senza meta Barbie vagherà alla ricerca della sua vera felicità. La regista ha anche curato la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach.