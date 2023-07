Ant-Man and the Wasp: Quantumania: in rete una featurette in lingua originale

News





20/07/2023 |

Uscito nelle sale lo scorso febbraio, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il terzo capitolo del franchise Marvel. E la stessa Marvel, per ricordare che il cinecomic è disponibile su Disney+, ha pubblicato una featurette legata al making of del film.



La pellicola è diretta ancora una volta da Peyton Reed, che ha dato di fatto continuità al suo lavoro iniziato nel 2015. Nei panni del protagonista troviamo ancora una volta Paul Rudd, affiancato da Evangeline Lilly: i due sono tornati nei panni di Scott Lang e Hope Van Dyne. Nella parte del villain Kang The Conqueror troviamo Jonathan Majors mentre il resto del cast comprende Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Micheal Douglas, Bill Murray, Randall Park e Corey Stoll.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Jack Kirby.



Vi lasciamo alla clip!