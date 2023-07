The Marvels: il trailer italiano è in rete

News





22/07/2023 |

E' in rete tramite la Marvel un nuovo trailer italiano di The Marvels. La clip, che si apre con Monica Rambeau nello spazio in compagnia di Nick Fury, ci riporta subito alla storia della serie Ms. Marvel, dove il teletrasporto è uno dei tratti distintivi dei poteri utilizzati dalle tre eroine: Monica Rambeau, Kamala Khan e Carol Denvers, interpretate da Teyonah Parris, Iman Vellan e Brie Larson.



La storia delle tre eroine nel film, seguito di Captain Marvel, si intreccerà portandole ad affrontare una minaccia comune. Nella clip si farà spesso riferimento alla parola “team”, utilizzata ironicamente dalle nostre tre protagoniste che tutto vogliono essere tranne che una squadra.



La regia è di Nia DaCosta che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gene Colan e Roy Thomas.



The Marvels uscirà il prossimo 8 novembre.