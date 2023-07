James Bond: Christopher Nolan parla di un suo possibile coinvolgimento

News





24/07/2023

Mentre il suo Oppenheimer ha debuttato nelle sale americane, Christopher Nolan, intervenuto al podcast Happy Sad Confused, ha parlato di uno dei personaggi cinematografici più famosi di sempre: James Bond. Il suo nome è stato accostato più volte al franchise e, durante l’intervista, il regista ha sottolineato che sarebbe un “grande privilegio” poter dirigere il film e che sarebbe felice di accettare questo incarico ma “al momento giusto”.



Nolan ha spiegato le motivazioni del suo pensiero: “L’influenza di questi film sulla mia filmografia è incredibile e quindi non potrei evitarlo perché adoro questi film. Detto questo, una volta entrati nel progetto devi renderti conto che stai lavorando dentro un particolare insieme di vincoli che devi rispettare e serve il giusto atteggiamento. Non puoi lavorare ad un progetto simile e farlo male”.



Per Christopher Nolan non sarebbe una novità quella di lavorare ad un progetto cinematografico legato ad un personaggio così “ingombrante”. In passato, come sappiamo, il regista ha lavorato alla trilogia di Batman, esaltando nella sua versione dark l’Uomo Pipistrello.