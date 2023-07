Dirty Dancing: posticipata al 2025 luscita del sequel con Jennifer Grey

News





24/07/2023

E’ in via di definizione il calendario cinematografico della Lionsgate e tra i progetti che non hanno ancora una data di uscita certa spicca anche il sequel di Dirty Dancing. E’ stata infatti cancellata la data di uscita prevista a febbraio 2024 e la pellicola ora potrebbe arrivare nelle sale nel periodo estivo del 2025. Al momento, però, non c’è ancora una comunicazione ufficiale a riguardo.



Il nuovo Dirty Dancing, la cui trama non è stata rivelata, sarà diretto da Jonathan Levine da una sceneggiatura scritta da Elizabeth Chomko, Mikki Daughrty e Tobias Iaconis. All’interno del film tornerà a recitare Jennifer Grey che riprenderà il ruolo di Baby.

Baby e Johnny Castle, personaggio interpretato dal compianto Patrick Swayze, erano i due personaggi principali della famosa pellicola del 1987 diretta da Emile Ardolino.